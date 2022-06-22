Gemiler açıkta kaldı, 244 yolcu perişan!

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Gemiler açıkta kaldı, yolcular perişan oldu.

Ek mesai çalışmama eylemleri denizcilik işletmelerini de vurdu.

Filo Denizciliğe ait 135 ve Akgünler Denizciliğe ait 109 yolcu taşıyan iki gemi eylem dolayısıyla Gazimağusa limanına giremedi.

İki gemi, yolcularıyla beraber saatlerdir açıkta bekliyor.

Filo Denizciliğe ait gemiden Gündem Kıbrıs’a ulaşan bir personel, gemide isyan çıktığını, yolcuların öfke içerisinde beklediklerini kaydetti. Gemide hasta mürettebat bulunduğunu da sözlerine ekleyen gemi personeli, ‘yarın sabah 8.00’den önce limana giremezsiniz dediler. Peki biz bu kadar yolcu ile açıkta ne yapacağız?’ diye sordu.