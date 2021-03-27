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GİKAD BAŞKANLIĞI’NA İÇİM KAVUKLU SEÇİLDİ

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD)’ın bugün gerçekleştirilen ilk  genel kurul toplantısında Başkanlığa İçim Kavuklu seçildi.

27 Mart 2021 Cumartesi 13:43
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GİKAD BAŞKANLIĞI’NA İÇİM KAVUKLU SEÇİLDİ

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Accapulco Otel’de çoğu üyenin online katılımıyla yer alan toplantıda, Yönetim Kurulu ise şu şekilde oluştu: 

“Berin Avunduk, Dervişe Çerkez, Didem Kaner, Hazal Eziç, Özlem Özbekoğlu,  Özlem Ratip,  Pınar Başman Süren, Selen Necat, Sinem Ahmetraşit, Şehnaz Çehreli Yerli,  Ziynet Şah.”

GİKAD’ın diğer organlarının oluşumu ise şöyle:

Disiplin Kurulu: Ayten Deniz,  Çimen Aka,  Gülsün Yücel,  Meryem Çerkez, Gürtunç, Sema Akbel,  Tanem Ertanın. 

Denetim Kurulu: Amber Cİiddi, Ayşen Debbağ Sezerli,  Esra Ercantan, Mine Tokay,  Seda Yavaş, Şebnem Kamacı.

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