“Girne bölgesi için önemli bir karar oldu”

Sosyal medyadan açıklama yapan Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, alınan kararla görevliler ve izinliler dışında bölgeler arası hareket etmenin önüne geçilmiş olduğunu dile getirdi.

NİDAİ GÜNGÖRDÜ'NÜN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

Herkese iyi akşamlar.Bakanlar Kurulunun bu akşam ki son kararı ile GİRNE Bölgesi için önemli bir karar alınmış oldu.

Görevliler ve izinliler dışında bölgeler arası hareket etmenin önüne geçilmiş oldu.Bu vesile ile Bakanlar Kuruluna teşekkür ederiz.

Bu zor süreçte Belediyelerimizin var olan yükü daha da ağırlaşmıştır.

Bu nedenle katkı payından yapılan %25’lik kesinti kararının da yeniden gözden geçirilmesini talep etmekteyiz.