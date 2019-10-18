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Girne-Lefkoşa anayolunda trafik kazası!

18 Ekim 2019 Cuma 19:11
Girne-Lefkoşa anayolunda trafik kazası!

Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan Ciklos mevkiinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralıların birinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenilirken diğerinin Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde.

Polisten verilen bilgiye göre: Kaz saat 17.50 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde, Murat Bilici (E-29), yönetimindeki FD 199 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Ciklos mevkiine yaklaştığı sırada gidiş istikametine göre sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip önünde aynı istikamete doğru seyreden Ahmet Akan (E-35) yönetimindeki ZLR 855 plakalı araca çarptıktan sonra orta refüjdeki çelik bariyerlere çarpıp karşı seride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru seyreden Ömer Piro (E-42) yönetimindeki KY 566 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan KY 566 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sema Piro (K-36) Girne Dr. Akçiçek Hastanesine, FD 199 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erdal Bilici (E-32) ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış olup tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 18.10.2019 19:12
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