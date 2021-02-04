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GİRNE’DE POLİS ANONS YAPARAK VATANDAŞLARI UYARIYOR:  “LÜTFEN EVDE KALIN”

Girne’de polis ekipleri denetimlerini gerçekleştirmeye devam ederken vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda anons yaparak uyarılarda bulunmaya başladı. 

04 Şubat 2021 Perşembe 11:28
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GİRNE’DE POLİS ANONS YAPARAK VATANDAŞLARI UYARIYOR:  “LÜTFEN EVDE KALIN”

Bahar SANCAR /ÖZEL HABER

Girne’de polis ekipleri denetimlerini gerçekleştirmeye devam ederken vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda anons yaparak uyarılarda bulunmaya başladı. 

Ülkemizde koronavirüs vakalarının hızla artması ve artık sağlık sisteminin alarm vermesinden sonra polis ekipleri ülke genelinde denetimlerini arttırdı. Girne’de polis ekipleri ara sokaklarda devriye denetimleri yaparken, bir yandan da anons yaparak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Anonsta, “Sevgili vatandaşlarımız, ülke genelinde koronavirüs vakaları hızla artmaktadır. Sağlığınızı korumak için lütfen evde kalınız ve mecbur kalmadıkça evlerinizden çıkmayınız. Anlayışınız için teşekkürler” uyarıları yapılıyor. Uyarıları Türkçe ve İngilizce yapan polis ekiplerinin bu uygulaması vatandaşlar tarafından da büyük takdir topladı.

Son Güncelleme: 04.02.2021 12:37
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