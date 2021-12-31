Girne’de uyuşturucu operasyonu

Girne’de, 30.12. 2021 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Girne Polis Müdürlüğü ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; satışa hazır paketler halinde toplam 21 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, toplam 20 ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 6360 TL, 550 Dolar ve 190 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında A.K.T.(K-20), P.F.C.(E-27), IF.E.(K-25) ve O.R.U.(E-28) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.