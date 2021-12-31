Künye
Kıbrıs 13
kapalı
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
İnsan kaçakçılığı!
İnsan kaçakçılığı!
banner107

Girne’de uyuşturucu operasyonu

Girne’de yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

31 Aralık 2021 Cuma 10:55
103 Okunma
Girne’de uyuşturucu operasyonu
banner108

Girne’de, 30.12. 2021 tarihinde, saat 22:00 sıralarında,  Girne Polis Müdürlüğü ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; satışa hazır paketler halinde toplam 21 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, toplam 20 ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 6360 TL, 550 Dolar ve 190 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında A.K.T.(K-20), P.F.C.(E-27), IF.E.(K-25) ve O.R.U.(E-28) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beklenen ödeme bugün yapılıyor
Beklenen ödeme bugün yapılıyor
"KKTC gözlemci üye olabilecek"
"KKTC gözlemci üye olabilecek"
Sağanak yağmur devam edecek
Sağanak yağmur devam edecek
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim