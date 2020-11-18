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Gönyeli çemberinde korkutan kaza!

Gönyeli çemberinde dün akşam yaşanan kazada 19 yaşındaki Ahmet Dlemir yaralandı.

18 Kasım 2020 Çarşamba 09:19
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Gönyeli çemberinde korkutan kaza!

Gönyeli çemberinde dün akşam yaşanan kazada 19 yaşındaki Ahmet Dlemir yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye gore dün akşam 20:00 raddelerinde Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük caddesi üzerinde dikkatsiz bir şekilde doğudan batıya doğru seyreden Lefkoşa da sakin Eric Idemudia (E-29 ) yönetimindeki LT 364 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun sağındaki orta refuje çarptıktan sonra kontrolden çıkıp o esnada Gönyeli çemberi üzerinde yürüyen Lefkoşa’da sakin Ahmet Demir (E-19) a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Ahmet Demir Dr Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı

Kaynak: BRT

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