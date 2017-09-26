Gündem Liman düzenleme ve motorlu araçlar

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite Başkanı UBP Milletvekili Ahmet Kaşif başkanlığında yapılan toplantıda, Komite, gündeminde bulunan “Liman Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite her iki yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Kaşif ile birlikte CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ahmet Gülle, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.

Komite toplantısında davetli olarak da, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Başsavcılıktan yetkililer yer aldı.