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Gündüz yanıyor, gece sönüyor!

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Kıb-Tek yönetim kurulunun yönetme zafiyeti yaşadığı ve despot bir yönetim uyguladığı Elektrik Dairesinde, skandallar zincirine gündüz yanan ancak gece sönen sokak lambaları da damga vuruyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:39
Gündüz yanıyor, gece sönüyor!
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Detay'dan Taner Ulutaş'ın haberine göre, Elektrik ücretlerinin iş yeri sahipleri ve halk tarafından ödenen sokak lambalarının gündüz de yanması sokak lambası ücretlerini cebindeki para ile ödeyen vatandaşın tepkisine neden oluyor.  Geceleri zaman zaman yanmayan ancak gündüz vakitleri yanan ve uzun süre sönmeyen bazı bölgelerdeki sokak lambaları görenleri hayrete düşürürken tepki göstertmelerine de neden oluyor..

Haspolat Sanayi Bölgesi'nde uzun süre birçok sokakta yanmayan ve bölgenin karanlıkta kalmasına neden olan ancak kısa bir süre önce tamir edilerek devreye sokulan sokak lambalarının gündüz de yanması bölgedeki bazı iş yeri sahiplerinin eleştirilerine neden oldu.

Bunun yanısıra bazı caddelerde gündüz de yanan cadde ışıkları görenlerin tepkisine neden oldu. Elektrik ücretleri ödenmeyen yerlerde elektrikler kesilirken, gündüz de yanan sokak lambalarının karşılığının elektrik dairesi tarafından ödenip ödenmeyeceği de merak konusu oluyor. 

Sokak lambalarının gündüz de yanması, vatandaşa ek ücret yüklenmesine neden oluyor. Elektrik Kurumu'nun bu konularda daha hassas davranması beklenirken, yüksek elektrik faturaları nedeniyle ödeme güçlüğü çeken vatandaşlara, ek ücret yüklenmemesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

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Ertaç Eser 2017-12-27 16:00:19

Sorumlu bulunup bütün elektrik ücretini ödemeli.Evinde ışığını yanık bırakıp giden varmı ?

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hasan magusa 2017-12-27 11:53:07

Bakalım hangisi açık unutdu bu arada gelmiş geçmiş tüm hükümet zamanından beridir bu sorun var acaba kıb-tek çalışanlarının birazda vurdum duymazlığı işin içinde vardır...

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