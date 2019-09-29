Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...

Güney Kıbrıs yeni silah sitemleri aldı

Rum Milli Muhafız Ordusu’na iki yeni silah sistemi alındığı belirtildi

29 Eylül 2019 Pazar 14:22
Güney Kıbrıs yeni silah sitemleri aldı

Simerini gazetesi, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO), Sırbistan’dan 155 milimetrelik top ve İsrail’den 8 adet insansız hava aracı ile “güçlendirilmekte olduğunu” yazdı.

Gazete diplomatik kaynakların, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, üçlü görüşme ve daha sonra gayriresmi 5’li görüşmenin yolunu açacak olan, karşıt görüşlerin keskinliğinin azaltılması adına  dolaylı bir aracı teşkil etmesi hedefiyle, Kıbrıs’taki temasları konusunda BM Genel Sekreteri’ne ilgili belge sunduğundan bahsederken RMMO’nun kısa bir süre önce iki yeni silah sistemi ile donatıldığını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca silah sistemlerinin alımının, olumlu veya olumsuz olup olmadığını da irdeledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde 2 sergi birden
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde 2 sergi birden
Akıncı, hukuk insanı Oktay Feridun'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
Akıncı, hukuk insanı Oktay Feridun'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
Metin Feyzioğlu: "Kıbrıs meselesinin içinden ortak akılla çıkabiliriz"
Metin Feyzioğlu: "Kıbrıs meselesinin içinden ortak akılla çıkabiliriz"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim