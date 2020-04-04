Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Güngördü: “Girne bölgesinde iş insanlarının yardımları devam ediyor”

Girne Belediyesi, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, ihtiyaçlı aile ve bireyler için çalışmaların devam ettiği ve iş insanlarının da buna sessiz kalmadığını aktardı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 16:15
1089 Okunma
Güngördü: “Girne bölgesinde iş insanlarının yardımları devam ediyor”

Girne Belediyesi, ihtiyaçlı aileler ve bireyler için çalışmalarını sürdürdüğünü, Girneli iş insanlarının da buna katkı koyduğunu açıkladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre,  Musmer Ltd. direktörleri Veleddin Öztürk ve Mustafa Öztürk Girne Belediyesi için 100 adet gıda paketi hazırladı.

Belediyenin yardımlarıyla gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Musmer direktörleri de ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 50 paket daha gıda yardımı yaptı.

Gıda paketi yardımında bulunmak isteyenlerin ve yardıma ihtiyaç duyanların 0533 871 2929 – 0533 870 2010 numaralı telefonları arayabileceği kaydedildi.

Öte yandan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, yardımlaşma duygusuna işaret ederek,  “Duyarlı iş insanları bunu bir çağrı olarak kabul etsin” dedi. Güngördü, iş insanlarının yardımlarının belediye aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiKoronavirüsGıda YardımıCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi
Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi
Alsancak, Lapta ve Karşıyaka karantina altına alındı!
Alsancak, Lapta ve Karşıyaka karantina altına alındı!
Öztürkler : "Devlet öğrencisine, öğrencisi de devletine sahip çıkıyor"
Öztürkler : "Devlet öğrencisine, öğrencisi de devletine sahip çıkıyor"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim