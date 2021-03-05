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GÜRCAFER: “ÜLKEMİZDEKİ YAPISAL SIKINTILARI HEP BİRLİKTE AŞMALIYIZ”

Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Ses Kıbrıs’ta katıldığı programda Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı.

05 Mart 2021 Cuma 10:57
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GÜRCAFER: “ÜLKEMİZDEKİ YAPISAL SIKINTILARI HEP BİRLİKTE AŞMALIYIZ”

GÜNDEM KIBRIS

Ülkemizde yapısal sıkıntılar olduğunu vurgulayan Gürcafer, “Bizde yapısal bozukluklar vardır. Bu yapısal bozuklar nereden başladıysa başladı, büyüdü ve enkaz oluştu. Bugün siyasette olan insanlar bunun sorumlusu değildir. O günlerden bu günlere gelen yapı budur. Geldiğimiz nokta sürdürülebilir değildir. Bundan dışarı çıkmamız lazım. Bunu yapabilmek için de bir araya gelmemiz lazım. Sivil toplum ile siyasetçiler bir araya gelmelidir. Bu sıkıntıdan kurtarılmalıdır. Gelecek için bu yapılmalıdır. Siyaset sektörü, ülkeyi yöneten sektördür. En iyi insan kaynaklarından oluşmalıdır. Çok değerli insanlar sokarsanız Meclis içine, bir bakar orada anlamaya çalışır ve çıkar gider. Sistemde verimliliği tartışmaya başlamamız lazım” dedi.

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