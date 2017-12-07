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Güzelyurt Tren İstasyonunda'da restorasyon başladı

Kıbrıs’ın ve Güzerlyurt’un simgelerinden tarihi Güzelyurt Tren İstasyonu’nun restorasyon çalışmalarına başlandı.

07 Aralık 2017 Perşembe 11:46
Güzelyurt Tren İstasyonunda'da restorasyon başladı
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İngiliz Koloni döneminde inşa edilen,“ 3.Etabı Güzelyurt-Evrihu” hattının üzerinde bulunan Güzelyurt Tren İstasyonunun restore edilerek topluma kazandırılmasında somut adım atıldı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, İngiliz Koloni döneminde yapılan ve 46 yıl hizmet verdikten sonra 31 Aralık 1951 yılında yapmış olduğu son sefer ile kapatılan Güzelyurt Tren İstasyonu’nu restore ederek topluma kazandıracaklarını, söylemişti. Ataoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada, projenin tamamlandığını,parasının bloke edildiğinin ve ihale sürecinin başladığını açıklamıştı.

“ŞANTİYE KURULDU ÇALIŞMALAR BAŞLADI”

Turizm Ve Çevre Bakanlığı Tren Garı’nın onarım ve restorasyonu için ihaleye çıktı. İhaleyi alan firma, onarım ve restorasyon çalışmalarına başladı. İstasyonun yıkılan duvarları,  çürüyen kapı ve pencereleri, de dahil her tarafı onarılmaya başlandı. ihale edilen müzedeki çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlandı. Çalışmaların başlaması, Güzelyurt’da yaşayanlarca da sevinçle karşılandı.

“TREN GARININ ÇATISI,ÖZGÜN DURUMU KORUNARAK RESTORE EDİLİYOR”

İki etapta tamamlanacak çalışmanın ilk etabının başladı, İstasyonun, çatısı, özgün durumu korunarak restore edilmeye başlandı. Güzelyurt’un turizmden daha fazla pay almasını sağlamak için çalışmalar yapan Turizm Ve Çevre Bakanlığı tarihi tren istasyonu ile Güzelyurtun bir çekim merkezi olmasını hedefliyor

"HER AYRINTI DÜŞÜNÜLÜYOR"

Turizm Ve Çevre Bakanlığı Restorasyon çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Tren Garının orijinal çatısının önemli oranda zarar gördüğü ifade edildi. Gar binasının ve çatısının ne ölçüde zarar gördüğünü tespit edilmesi çin araştırmaların devam ettiği belirtilen açıklamada Şu an koruyucu çatı yapıldığı ve çalışma yapmak için iskele kurulduğu belirtildi. Koruyucu çatı yapıldıktan sonra çalışmalar tam anlamıyla başlanacağı bilgisi verilen açıklamada, Çalışmalarda en ince ayrıntının bile düşünüldüğü,kullanılan orijinal malzemelerin de mikro analizinin yapılacağı ifade edildi.

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