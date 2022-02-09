HAİN PUSU! Ömer Tunç tutuklu kalacak

Şoförü Murat Demirtaş ile birlikte Çatalköy’deki evine yaklaştığı sırada aracı içinde kalleşçe bir pusuya düşürülen Falyalı ve şoförü, otomatik silahların kullanıldığı hain bir saldırıya uğradı...

Polis Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel bir ekip yaşanan bu katliamla ilgili derin soruşturma başlattı.

Olay yerinde incelemeler sürüyor.

Sevilen ve yardımsever iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın haince pusu kurularak katledildikleri silahlı saldırı sırasında oradan geçtiği iddia edilen kiralık aracın sürücüsü Ömer Tunç dün gece göz altına alınarak bu sabah mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlı Ömer Tunç tahkikat memuru Murat Bayram'ın talebiyle tutuklandı.

Olay yerinde uzun namlulu silahlar kullanıldı.

Yargıç Hazan Aksun zanlı Ömer Tunç'a 2 gün tutukluluk emri verdi. Soruşturma devam ediyor...

Sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'a bugün otopsi yapılacak.