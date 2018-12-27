Haspolat - Taşkent Anayolu’nda kaza

Haspolat - Taşkent Anayolu’nda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Assiyam Ametova’nın tedavisi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürüyor. Ametova’nın sol omzunda kırık olduğu belirtildi.
Haspolat - Taşkent Anayolu’nda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı
Haspolat - Taşkent Anayolu’nda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Assiyam Ametova’nın tedavisi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürüyor. Ametova’nın sol omzunda kırık olduğu belirtildi.