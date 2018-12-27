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Haspolat - Taşkent Anayolu’nda kaza

Haspolat - Taşkent Anayolu’nda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı

27 Aralık 2018 Perşembe 17:45
Haspolat - Taşkent Anayolu’nda kaza

Haspolat - Taşkent Anayolu’nda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

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Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 12:40 sıralarında, Haspolat - Taşkent Anayolu 1-2 km'leri arasında, Ghazanfar Iqbal (E-31), yönetimindeki JK 027 plakalı van araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolu yaya olarak geçmeye çalışan Assiyam Ametova’ya (K-27) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Assiyam Ametova’nın tedavisi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürüyor. Ametova’nın sol omzunda kırık olduğu belirtildi. 

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Haspolat - Taşkent AnayoluKazaYaralıHaberGündemKıbrıs
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