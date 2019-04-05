Haspolat’daki çalışmalar için belediyelerden güç birliği

LTB Başkanı Mehmet Harmancı aşırı yağışlardan etkilenen Haspolat’ta LTB’nin ilk andan itibaren tüm ekipleri ile Haspolat ve sorun yaşayan bölgelere müdahale ettiklerini belirterek yaklaşık 1 haftadan beridir bölgede çalışma yaptıklarını söyledi.

LTB’nin Haspolat’ta yapmış olduğu çalışmalara bugün Akdoğan, Lapta, İskele, Geçitkale, Gönyeli, Değirmenlik, Beyarmudu, Mehmetçik ile Paşaköy ile Güzelyurtinden ekiplerinde destek verdiğini ve bu desteğin anlamının çok büyük olduğuna vurgu yapan Harmancı, desteklerinden dolayı tüm belediye başkan veçalışanlarına teşekkür etti.

(BRT MAIL)