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"Hastanın kafa travması var. Makineye bağlı. Durumu ciddi”

Yılmazköy yakınlarında dün akşam meydana gelen ve Elliot Simbarashe Kanofema ile Dean Marufa’nın olay yerinde hayatını kaybettiği büyük kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tınashe Bvepfe’nin durumu ciddiyetini koruyor.

21 Ekim 2020 Çarşamba 14:08
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"Hastanın kafa travması var. Makineye bağlı. Durumu ciddi”

Yılmazköy yakınlarında dün akşam meydana gelen ve Elliot Simbarashe Kanofema ile Dean Marufa’nın olay yerinde hayatını kaybettiği büyük kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tınashe Bvepfe’nin durumu ciddiyetini koruyor. Kazada hafif yaralanan Abdullah Sadık ise; acil serviste yapılan gerekli müdahalelerin ardından taburcu oldu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tınashe Bvepfe’nin hala yoğun bakımda olduğunu ifade eden Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yrd. Sonuç Büyük, “Hastanın kafa travması var. Makineye bağlı. Durumu ciddi” dedi.

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