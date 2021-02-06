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Hava Durumu / 06 Şubat 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 6 Şubat Cumartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

06 Şubat 2021 Cumartesi 09:16
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Hava Durumu / 06 Şubat 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 6 Şubat Cumartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ile 7 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava, parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 17-23 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 23 derece olması bekleniyor.

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