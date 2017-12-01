Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103559
ALTIN
161.147
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2721
EURO
4.6657
Kadın ve erkek cinsellikte de farklı!
Kadın ve erkek cinsellikte de...
Adet görmek duyma yetisini etkiliyor
Adet döneminde daha az duyarsınız!
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı bakıyor
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı...
"Aşkın gözü bilimsel olarak da körmüş"
"Aşkın gözü bilimsel olarak da...
Erkeklerin sizle paylaşmadığı 6 sır!
Erkeklerin de paylaşmadığı sırları var!

Havan atışları yapılacak

4-14 Aralık tarihleri arasında  Mevlevi  atış alanında havan atışları yapılacağını belirterek, can ve mal kaybı olmaması için  bu tarihler arasında girilmemesi gereken  bölgeleri açıkladı.

01 Aralık 2017 Cuma 14:02
Havan atışları yapılacak
banner10

Güzleyurt Kaymakamlığı 4-14 Aralık (her iki tarih dahil) tarihleri arasında  Mevlevi  atış alanında havan atışları yapılacağını belirterek, can ve mal kaybı olmaması için  bu tarihler arasında girilmemesi gereken  bölgeleri açıkladı.

Buna göre;  07.00-21.00 saatleri arasında  Batı’da Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu-Kalkanlı 700 metre  doğusundan  geçen hattın doğusu, Doğu’da Tutukçu T. Gürkan Burnu hattının  batısı, Güney’de  Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu-Sogan T. 500 metre doğusu  hattının kuzeyi ve Kuzey’de Kalkanlı 700 metre doğusu- Gürkan Burnu hattının kuzeyine girilmemesi istendi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burcu: "Ucu açık ve sonsuz müzakere sürecine bir daha girmeyeceğiz"
Burcu: "Ucu açık ve sonsuz müzakere sürecine bir daha girmeyeceğiz"
Zaroğlu: “Örnek bir demokrasimiz var”
Zaroğlu: “Örnek bir demokrasimiz var”
DP Milletvekili Adayları Lefkoşa’da “vatandaşları selamladı”
DP Milletvekili Adayları Lefkoşa’da “vatandaşları selamladı”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim