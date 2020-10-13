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HAYVAN REFAHI (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ HALKIN BİLGİSİNE SUNULDU

Hayvan Refahı (Değişiklik) Yasa Önerisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

13 Ekim 2020 Salı 14:38
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HAYVAN REFAHI (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ HALKIN BİLGİSİNE SUNULDU

Hayvan Refahı (Değişiklik) Yasa Önerisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.
Gerçek ve tüzel kişiler,Altın Patiler Derneği As Başkanı Ülkü Curcioğlu ve sanatçı Fikri Karayel tarafından hazırlanan ve  Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş tarafından sunulan yasa önerisiyle ilgili olarak görüş ve önerilerini yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunabilecek.
Genel gerekçesine göre yasa önerisi, 2013’te yürürlüğe giren yasayı güncellemeyi amaçlıyor.
Yasayla bazı konularda ilerleme kaydedilmesine sağlanmasına rağmen, hayvan haklarıyla ilgili halen ciddi sıkıntılar yaşandığı ifade edilen yasa önerisinin genel gerekçesinde, şu ifadeler yer alıyor:
“İşbu yasa önerisi; hayvanların, öldürülmesi veya işkenceye maruz kalmasına ilişkin cezaların aciliyetle yeniden düzenlenmesi, Hayvan Refahı Danışma Komitesi'nde Hayvan Hakları Örgütlerinin etkisinin artırılması, ötanazi kullanımının yeniden ele alınması, para ve hapis cezalarının caydırıcı ve etkin olacak şekilde yeniden düzenlenmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca hayvanların başka bir belde sınırına, ormanlık alana veya yaban hayata bırakılması gibi sorunların aciliyetle çözülmesi gerekmektedir. Barınakların artırılması, yetkili veterinerlerce denetlenmesi ve hayvan hakkı ihlalleri için ihbar hattı oluşturulması gibi önemli adımların atılması elzemdir.”

Son Güncelleme: 13.10.2020 15:46
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