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Hem Avrupa'dan hem de paralarından oldular

Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak ve Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçlarından tutuklanan zanlılar Saidul İslam ve Johrul İslam  yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

12 Ağustos 2022 Cuma 12:22
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Hem Avrupa'dan hem de paralarından oldular


(Kamalı Haber) 

Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak ve Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçlarından tutuklanan zanlılar Saidul İslam ve Johrul İslam  yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan, olguları aktardı.

Polis, Saidul İslam ve Johrul İslam’ın Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak ve Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 06.08.2022 tarihinde Lefkoşa meydana gelen 1. Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi ihlal suçu il ilgili olarak yürütülen soruşturmalar neticesinde huzurda bulunan zanlıların, Abdul Muhıt(E-21-Bangladeş İşçi) ve Abdus Suban(E- 27-Bangladeş- İşçi) isimli şahısları 2022 yılı başlarında Bangladeş’den Avrupa’ya götürmek vaadiyle KKTC'ne getirip bunun karşılığında adı edilenlerden 6’şar bin Euro para alarak adı edilenleri burada çeşitli eğitim kurumlarına kayıt yaptırıp inşaat işlerinde çalıştırdıkları tespit edildiğini anlattı.

Polis, yine aynı zanlıların 1 Ağustos 2022 tarihinde, konu kişileri Güney Kıbrıs’a geçmeleri maksadıyla kendilerine Yiğitler Burcu bölgesini gösterip buna karşılık kişi başı 150 Euro aldıklarını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıların dün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Polis, zanlıların tasarrufundaki cep telefonlarında yapılan kontrolde birçok Bangladeş vatandaşının pasaport resimleri ve bu hususlarda birçok yazışmaların tespit edildiğini söyledi.

Polis, mesele ile bağlantısı olan 4 şahsın ismine ulaşılmış ve aleyhlerinde derdest emri temin edilerek arandıklarını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın devam ettiğini, aranmakta olan şahıslar ve emareler olduğunu söyledi.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki etmeleri kuvvetle muhtemel olduğundan 6 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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