Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot” operasyonu
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot”...
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu getirttiler
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu...
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3...
Adam kaçırma , soygun, darp
Adam kaçırma , soygun, darp
Flaş Haber
Çatalköy'de ani ölüm!
Kapat

HIRSIZLIK! Ellerini ve ağzını bağlayıp darp ettiler

05 Ağustos 2021 Perşembe 09:32
540 Okunma
HIRSIZLIK! Ellerini ve ağzını bağlayıp darp ettiler

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

01.08.2021 tarihinde saat 22:30 sıralarında, Tatlısu’da, Sandra WHYTE’e ait ikametgahın kilitsiz sürme penceresi meçhul şahıs/lar tarafından açılarak içeriye girilmiş ve yatak odasında yatmakta olan Sandra WHYTE darp edildikten sonra elinde tutmakta olduğu I-pad ile cep telefonu zorla alınıp çalınmış ve sonrasında da adı edilenin ellerini ve ağzını bağlanarak etkisiz hale getirilmiştir. Akabinde de adı edilene ait el çantası içerisinde buluna 500 TL ve 500 Stg. nakit paralar ile bir adet diz üstü bilgisayar, aracının kontak anahtarı ve ikametgahın giriş kapısına ait anahtar çalınarak olay yerinden ayrılmışlardır.

Olayın polisin bilgisine gelemsi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.Ç.(E-41) ve İ.A.K.(K-41) tutuklanmış olup, bir kişi ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Söndürme çalışmalarına başladılar
Söndürme çalışmalarına başladılar
Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'nde bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı
Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'nde bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı
KTAMS: “Asgari ücret, açlık sınırının altında”
KTAMS: “Asgari ücret, açlık sınırının altında”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim