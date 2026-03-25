Toplantıda, TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Komisyon üyeleri, KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ve Komisyon üyeleri ile bürokratlar yer aldı.

- Akar: “Savunma ve güvenlik, takip ve tedbir meselesi”

Toplantı öncesinde konuşan TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Kıbrıs’taki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyerek, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve huzurunun Türkiye için çok önemli olduğunu belirtti; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bu doğrultuda gereken her adımın atıldığını kaydetti.

Akar, savunma ve güvenlik meselesinin “takip ve tedbir meselesi” olduğunu ve ihmale gelmeyeceğini vurgulayarak, Mehmetçiğin yurt içinde ve yurt dışında, Kıbrıs başta olmak üzere dost müttefiklerin savunması için her türlü tedbiri aldığını belirtti.

Güney’deki hareketliliklere dikkat çeken Akar, 1960 Garanti ve İttifak anlaşmalarının geçerliliğini koruduğunu vurguladı, bu çerçevede tarafların anlaşmalara uygun hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Akar, Kıbrıs Türk halkının savunması ve güvenliği için gerekli uçaklar ile hava savunma sistemlerinin intikal ettirildiğini ifade ederek, Kıbrıs’taki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da uluslararası hukuk çerçevesinde görev yaptığını ve her türlü duruma karşı hazır bulunduğunu belirtti.

- “Türkiye barış, huzur ve iş birliği arayışıyla hareket ediyor”

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın EOKA’ya ilişkin açıklamalarını da eleştiren Akar, bu tür kuruluşlardan tarafsız ve objektif bir yaklaşım beklediklerini söyledi. Akar, “Eğer adil davranacaklarsa Kıbrıs Türk halkının haklarını teslim etmeleri lazım. Değilse böyle bir zulme sebebi olmuş, yıllarca katliam yapmış bir örgütün savunulmasını gerçekten büyük bir skandal olarak değerlendiriyoruz.” dedi.

Türkiye’nin barış, huzur ve güven içerisinde, halkların gelecek endişesi olmadan yaşamasını istediğini ve bu nedenle iş birliği talebi olduğunu kaydeden Akar, “Bizim barış, iş birliği istememiz, karşı tarafla konuşma, görüşme, diyalog içinde olmamız herhangi bir zafiyet değil. Fakat diğer taraftan, bizim haklarımızı, hukukumuzu koruyacağımızı, haklardan herhangi bir şekilde ödün vermeyeceğimizi söylemek de tehdit değil.” ifadelerini kullandı.

Akar, Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde büyük emek bulunduğunu belirterek, şehitler başta olmak üzere katkı koyanları saygı ve şükranla andı.

Kıbrıslı Türklerle dayanışmanın sürdüğünü vurgulayan Akar, “Biz dün de bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizle beraberiz. Beraber olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

- Öztürk: “Orta Doğu’da artan gerilimler ve yoğunlaşan askeri hareketlilik, uluslararası güvenlik ortamının kırılganlığını gösteriyor”

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk de konuşmasında, konuk heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Öztürk, parlamentolar arası temasların yalnızca kurumsal diyaloğu geliştirmediğini, aynı zamanda güvenlik, savunma ve dış politika alanlarında ortak meselelerin daha kapsamlı ele alınmasına katkı sağladığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının, tarih boyunca özgürlüğünü, kimliğini ve demokratik iradesini korumak için büyük mücadele verdiğini ifade eden Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlı duruşu ve sağladığı desteğin Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve geleceği açısından her zaman hayati önem taşıdığını söyledi.

Bölgedeki gelişmelerin de dayanışma ve iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Öztürk, Orta Doğu’da artan gerilimler ve yoğunlaşan askeri hareketliliğin uluslararası güvenlik ortamının kırılganlığını gösterdiğini kaydetti.

- “Türkiye, bölgesel barışın korunması ve enerji güvenliğinin sağlanması konusunda önemli sorumluluk üstleniyor”

Öztürk, Türkiye’nin bölgesel barışın korunması, enerji güvenliğinin sağlanması ve krizlerin diplomasi yoluyla yönetilmesi konusunda önemli sorumluluk üstlendiğini belirterek, Türkiye’nin diplomatik kapasitesi, askeri caydırıcılığı ve bölgesel istikrara yönelik kararlı duruşunun yalnızca Kıbrıs Türk halkının güvenliği açısından değil, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın korunması bakımından da önemli olduğunu söyledi.

Savunmada güç birliğinin caydırıcılığı artırdığına dikkat çeken Öztürk, başka ülkelerin toprağında hak ve menfaat talep etmediklerini, yalnızca kendi güvenliklerini sağlamak için iş birliği yaptıklarını belirtti.

Türkiye’nin desteğinin KKTC tarafından her zaman hissedildiğini ifade eden Öztürk, toplantının karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımına katkı sağlayacağını, yeni iş birliği alanları açısından da yol gösterici olacağını kaydetti.