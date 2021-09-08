Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsızlık zanlısı iki gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlısı iki gün daha...
İki gün daha ek tutukluluk
İki gün daha ek tutukluluk
Polisten kaçmaya çalıştı
Polisten kaçmaya çalıştı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Daha önce benzer suçlardan teminata bağlanmıştı
Daha önce benzer suçlardan teminata...

Hırsızlık zanlısı iki gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen dükkan açma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N.Y. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 14:33
0 Okunma
Hırsızlık zanlısı iki gün daha tutuklu kalacak

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban olguları aktardı. Polis, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa’da bulunan Ramazan Bakçeci' ye ait demirci atölyesinin kilitsiz vaziyetteki ana giriş kapısını hasar yapmaksızın ittirerek açıp içeriye giren Lefkoşa'da sakin zanlı N.Y.’nin konu iş yerinde muhafaza edilmekte olan 1 adet markası meçhul 4000 TL değerinde ahşap kesme makinesini, yine bu makineye ait 1 adet markası meçhul 2000 TL değerindeki motoru, 3 adet toplamda 5000 TL değerindeki antika demiri, 1 adet 250 TL değerinde su termosunu, 2 adet toplam 5000 TL değerinde markası meçhul mavi renk 300 amperlik kaynak makinesini, atölye içerisinde bulunan 8 adet 18 kişilik minibüse ait kontak anahtarını, 1 adet 3000 TL değerinde konu atölyeye ait güvenlik kameralarının kayıt cihazını, 1 adet 2000 TL değerinde markası meçhul tekne telsizini, alarak kullanımında bulundurmuş olduğu GY 187 plakalı beyaz renk Isuzu van araca yükleyip sirkat ettiğini belirtti. Polis, N.Y’nin aynı gün Lefkoşa da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklanmış olup, kullanımında bulunan GY 187 plakali van aracı ve arkasında muhafaza ettiği 1 adet markası meçhul ahşap kesme makinesi ve bu makineye ait 1 adet markası meçhul motor bulunarak GY 187 plakalı araçla birlikte emare olarak alınmış olup, diğer emarelerin ise arandığını belirtti. Polis, ayni tarihte zanlı N.Y.'nin kalmakta olduğu ikametgahın 23:20 ve 23:40 saatleri arasında bir Polis ekibince aramaya tabi tutulduğunu ve aramalarda kanunsuz bir eşyaya rastlanılmadığını anlattı. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başlamakla beraber aranan emareler olduğundan zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler!
Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler!
Eve girip ne var ne yok çalmış
Eve girip ne var ne yok çalmış
Yakup Karlankuş'un otopsi raporu açıklandı
Yakup Karlankuş'un otopsi raporu açıklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim