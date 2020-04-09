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Hızal: Hükümet bilimsel doğrular temelinde kararlar almalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, ülkede çok kritik bir dönemden geçildiğini belirterek, hükümet tarafından düşünülen açılım kararlarının hem aceleye getirilmemesi, hem de uzman görüşü ve bilimsel temele dayandırılması gerektiğini belirterek, aksi halde yapılacak bir yanlışın çok pahalıya mal olabileceği uyarısında bulundu.

09 Nisan 2020 Perşembe 16:51
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Hızal: Hükümet bilimsel doğrular temelinde kararlar almalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, ülkede çok kritik bir dönemden geçildiğini belirterek, hükümet tarafından düşünülen açılım kararlarının hem aceleye getirilmemesi, hem de uzman görüşü ve bilimsel temele dayandırılması gerektiğini belirterek, aksi halde yapılacak bir yanlışın çok pahalıya mal olabileceği uyarısında bulundu. Açılım konusunda acele hareket edilmemesi gerektiğini kaydeden Hızal, “Hükümet mutlaka bilimsel doğrular temelinde kararlar almalı” dedi.

Hızal yaptığı yazılı açıklamada, ülkede ilk vakanın ortaya çıkmasının ardından vaka sayının yüze yaklaştığını, ancak Sağlık Bakanı’nın verdiği bilgilere göre son günlerde yeni vaka sayısında nispeten bir duraksama olduğunu belirterek, “Bu sevindirici olmakla birlikte asla rehavet yaratmamalı. Nitekim bugün Lefke’de yeni bir vakanın ortaya çıktığı ve temaslarının olduğu belirtilmiştir. Bu da gösteriyor ki yapmamız gereken açılım değil, tam tersine önlemleri daha da artırarak risk oranını en aza indirmektir” dedi.

Bazı bakanların geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarda belirli alanlarda açılım düşüncesinde olduklarını, Başbakan Tatar’ın da hangi sektörün ne zaman açılacağına dair çalışma başlattıklarını açıkladığını anımsatan Hızal, alınacak kararların sağlık alanındaki uzmanların ve örgütlerin görüşleri doğrultusunda olması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Tatar’ın Cumhurbaşkanlığında bugün gerçekleştirilen görüşmeden sonra yaptığı açıklamada ‘Açılım konusunda genel anlayış çok da acele edilmemesi yönündedir’ ifadesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Hızal, “Pek tabii ki temennimiz en erken zamanda normale dönmektir. Ancak bu konuda dikkatli olmalıyız. Bir hata bile çok büyük zararlara yol açabilir, bizi tekrardan 10 Mart’taki duruma götürebilir. Bu nedenle alınacak her kararda, atılacak her adımda öncelik mutlaka toplum sağlığı olmalıdır” dedi.

Virüsün tüm dünyayla birlikte ülkeyi de etkisi altına almasıyla birlikte, sağlık yanında ekonomik krizin de başladığını, gerek tüzel kişilerin gerekse de şirketlerin ekonomik anlamda zora girdiklerini belirten Hızal, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların zor durumda kaldıklarını, hükümetin de bu kesimlere yönelik maalesef olumlu ve yeterli bir açılımda bulunamadığını kaydetti.

Hükümetin açıkladığı ekonomik paketin yeterli olmaması nedeniyle bazı sektörlerin açılım talebinde bulunduğunu ifade eden Hızal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ekonomik anlamda adaletli bir paket açıklayamayan, özellikle dar ve sabit gelirlileri koruyacak önlemleri almayarak yanlış yapan hükümet, gelen baskılar karşısında ikinci bir yanlışa düşmemelidir. Hükümet bu kişi ve sektörlere yönelik yardım ve destek konusunda acil düzenleme yapmalıdır. Bu konuda neler yapılacağına ilişkin TDP olarak biz 40 maddelik öneri paketini açıkladık. Birçok farklı kesim de çeşitli önerilerde bulundu. Bugüne kadar bu önerileri dikkate almayan hükümet umarız bu önerilere daha fazla duyarsız kalmaz.“

Anahtar Kelimeler:
Toplumcu Demokrasi PartisiTDP
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dervis 2020-04-09 18:39:17

soylediklerinde bir yanlis mi var..gayet sagduyulu bir yaklasim. esas hukumetin bu gibi insanlarin ne dedigine dikkat kesilmesi gerek.

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Devrim 2020-04-09 17:52:22

Laf söyledi bal kabağı,doğra doğra koy tabağa,boş bir açıklama,hükümet gayet aklı selim şekilde hareket etmektedir.Tebrkler

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Magusalı 2020-04-09 18:46:58

1821 de isyan eden papazlara Küçük MehmetPaşa müdahale der. Önüne çıkanı keser. Korku salar. Öldürülecek korkusu ile Rumlar mağaralara sığınır ve mağara önlerini de örerler.

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Magusalı 2020-04-09 18:50:00

Küçük Mehmet Paşa. Papazları ve taraftarlarını yakalar ve idam eder. Sefer sona erer. Mağaralarda olan birçok rum dışarda olan bitenden habersiz mağaralarda bekler ve birçoğu açlıktan ölür.

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Magusalı 2020-04-09 18:53:28

Bu olaylar kulaktan kuşağa yayılır. Rumların KüçükMehmetPaşanın korkup mağaralarda öldükleri. Bugün bile Rumlar arasında istenmeyen kötü kişilere”nerden geçti Küçük Mehmet de sağ kurtuldun” denir.Yani atasözü olmuştur.

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Magusalı 2020-04-09 18:56:02

O bilimsel, bu bilimsel diyerek sefil olmayalım. Bir yerden başlamak gerek. Bugün kaymakamlığa gittim. Yardım için gelenlerin ve izin isteyenlerin ne eldivenleri ne de maskeleri vardı.

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