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Hükümet Protokolü imzalanıyor

Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti - Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon Hükümeti kurulmasına ilişkin protokol Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda imzalanıyor…

08 Aralık 2020 Salı 17:15
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Hükümet Protokolü imzalanıyor

Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti - Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon Hükümeti kurulmasına ilişkin protokol Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda imzalanıyor…

Son Güncelleme: 08.12.2020 18:19
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