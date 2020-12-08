Hükümet Protokolü imzalanıyor

Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti - Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon Hükümeti kurulmasına ilişkin protokol Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda imzalanıyor…
Son Güncelleme: 08.12.2020 18:19
Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti - Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon Hükümeti kurulmasına ilişkin protokol Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda imzalanıyor…
Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti - Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon Hükümeti kurulmasına ilişkin protokol Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda imzalanıyor…