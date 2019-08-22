İçişleri Bakanlığı'ndan avlanma bölgeleri ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, Avcılık Federasyonu’nun avlanma bölgeleriyle ilgili tepkisine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, her yıl olduğu gibi 18/2009 sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası kapsamında gerçekleştirilen 2. İnce Av Mevsimi öncesinde 2019 yılı avlanma tarihi ve avlanma bölgeleri haritasının belirlenmesi için Merkezi Av Komisyonu 6 Ağustos tarihinde toplandığı hatırlatıldı.

“AVCILIK FEDERASYONU’NUN ÖNERİLERİ DE DİKKATE ALINDI”

Bu toplantıda, Merkezi Av Komisyonu üyesi olan Avcılık Federasyonu'nun Güzelyurt Bahçeler Bölgesinde yer alan 50, 52, 53, 54 ve 55 numaralı avlanma bölgelerinin tamamının açılması ve eğer bu bölgelerin tamamının açılması mümkün değilse de tümünün avlanmaya kapatılması yönünde öneride bulunduğu kaydedildi.

Merkezi Av Komisyonu toplantısı sonucunda, 2. İnce Av Tarihleri ve Av Bölgeleri ile ilgili ortaya konan görüşler ışığında iki farklı harita ve tüzük şeklinde önergeler hazırlanarak nihai karar için Bakanlar Kuruluna sunulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna taşınan iki haritanın görüşüldüğü ve söz konusu bölgelerin 2019 yılı 2. İnce Av Mevsimine özgü olarak açılmaması yönünde karar alındığı vurgulandı.

Açıklamada, “Söz konusu bölgelerin 5 yıldır avlanmaya kapalı olduğu ve bölgedeki narenciye ürünlerinin gelişme aşamasında olması da dikkate alınarak kararı üretildi. Kamuoyuna duyrulduğu şekliyle bu önerilerin İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulmadığı yönündeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini ve avcılarımızın da süreci daha sağlıklı değerlendirebilmesini temenni ederiz.” denildi.