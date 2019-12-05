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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

05 Aralık 2019 Perşembe 20:31
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında bugün toplanan komite, gündemindeki “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasası”nı görüştü.

İlk olarak, “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştiren Komite, Tasarıyla ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

“Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle:

“Polis Genel Müdürü ve Yardımcılarının atanmalarında aranan nitelikleri taşıyan polis mensubunun çok az bulunması, bu yıl ve önümüzdeki yıl gerek yaş haddi nedeniyle gerekse de hizmet süresi dolacağı nedeni ile boşalacak olan bahsedilen mevkilere atanmalarda sıkıntı yaşanacağından Polis Genel Müdürü ve Yardımcıları mevkiine atanabilecek yeterli aday sayısını sağlamak için Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasasına ihtiyaç duyulmaktadır”.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, daha sonra, “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasası”nın genel gürüşmesini gerçekleştirdi ve Komite, Yasa ile ilgili çalışmalarını ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına davetli olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Güvvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nden yetkililer katılarak görüş ve önerilerini sundular. 

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekilleri Resmiye Canaltay, Aytaç Çaluda, Menteş Gündüz ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

Komite toplantısına ayrıca, CTP Milletvekili Erkut Şahali de katıldı.

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