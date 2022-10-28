Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Aile hakkında soruşturma başlatıldı
Aile hakkında soruşturma başlatıldı
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
21 kaçak cezaevine gönderildi
21 kaçak cezaevine gönderildi
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
banner107

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Kırmızı yayımladığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve destanın varış noktası olan Cumhuriyet’in ilanının 99.yılında da büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu anlamlı günde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, O’nun kahraman silah arkadaşlarını, Türkiye topraklarını vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz." Dedi.

28 Ekim 2022 Cuma 11:36
90 Okunma
İEZB Başkanı Serkan Kırmızı'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı



Serkan Kırmızı mesajının devamında şunlara yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919'da Samsun’da yaktığı “Kurtuluş ve İstiklal” meşalesiyle başlayan mücadele, Cumhuriyet’in ilanı ile nihai hedefine ulaşmış, böylece Türk Milleti’nin ve Türkiye Cumhuriyetinin varlığı ebedileşmiştir.

Cumhuriyet; her türlü imkansızlığa rağmen çok ağır bedeller ödenerek örnek vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterilen kahramanlığın eseridir. Nitekim “ezelden beridir hür yaşamış” Türk Milleti Kurtuluş Savaşı’nı bu azimle kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet geleceğimizin de en büyük güvencesidir. Kurtuluş Savaşı türk milletinin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişinin sembolüdür.

Cumhuriyet; Milletin birlik ve bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz verilmeyeceğinin ifadesidir. Karanlık emeller peşinde koşanlar, her zaman olduğu gibi tüm Türkiye'yi karşılarında tek yürek olarak bulacaklardır. İnanıyorum ki, herkes kardeşçe birbirini kucaklayarak, birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınları hep birlikte kuracaktır. İnanıyorum ki; bundan sonra da Cumhuriyetin hedefleri doğrultusunda çok daha büyük mesafeler kat edecek ve çok daha büyük başarılarla Cumhuriyeti taçlandıracaktır.

Geçmiş, gelecek, devlet ve vatan hepimizindir.

Bu duygu ve düşüncelerle; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. Yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin kurulmasında ve yaşatılmasında emeği olan herkesi rahmet ve minnetle anıyor, tüm esnaf kardeşlerim ve halkımla birlikte Cumhuriyetin 99. Yılının coşkusunu yüreğinde yaşayan herkese en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Aile hakkında soruşturma başlatıldı
Aile hakkında soruşturma başlatıldı
EN DOĞUDAN, EN BATIYA ULAŞTI...
EN DOĞUDAN, EN BATIYA ULAŞTI...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim