İEZB Başkanı Serkan Kırmızı'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Serkan Kırmızı mesajının devamında şunlara yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919'da Samsun’da yaktığı “Kurtuluş ve İstiklal” meşalesiyle başlayan mücadele, Cumhuriyet’in ilanı ile nihai hedefine ulaşmış, böylece Türk Milleti’nin ve Türkiye Cumhuriyetinin varlığı ebedileşmiştir.

Cumhuriyet; her türlü imkansızlığa rağmen çok ağır bedeller ödenerek örnek vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterilen kahramanlığın eseridir. Nitekim “ezelden beridir hür yaşamış” Türk Milleti Kurtuluş Savaşı’nı bu azimle kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet geleceğimizin de en büyük güvencesidir. Kurtuluş Savaşı türk milletinin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişinin sembolüdür.

Cumhuriyet; Milletin birlik ve bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz verilmeyeceğinin ifadesidir. Karanlık emeller peşinde koşanlar, her zaman olduğu gibi tüm Türkiye'yi karşılarında tek yürek olarak bulacaklardır. İnanıyorum ki, herkes kardeşçe birbirini kucaklayarak, birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınları hep birlikte kuracaktır. İnanıyorum ki; bundan sonra da Cumhuriyetin hedefleri doğrultusunda çok daha büyük mesafeler kat edecek ve çok daha büyük başarılarla Cumhuriyeti taçlandıracaktır.

Geçmiş, gelecek, devlet ve vatan hepimizindir.

Bu duygu ve düşüncelerle; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. Yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin kurulmasında ve yaşatılmasında emeği olan herkesi rahmet ve minnetle anıyor, tüm esnaf kardeşlerim ve halkımla birlikte Cumhuriyetin 99. Yılının coşkusunu yüreğinde yaşayan herkese en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."