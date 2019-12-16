İHA ilk görev uçuşuna çıktı

Güney Kıbrıs’ın bir süre önce İsrail’le karşılıklı insansız hava aracı alımı konusunda yaptığı anlaşmanın ardından, geçen Cuma günü Bakanlar Kurulu Geçitkale Havaalanı’nı İnsansız Hava Aaraçları için Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına tahsis etti.