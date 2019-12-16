İHA ilk görev uçuşuna çıktı

Bakanlar Kurulu kararından üç gün sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait ilk İHA Geçitkale Havalimanı’na indi.
Türkiye’nin Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı’nda konuşlu insansız hava aracı Türkiye saatiyle 05:00’da Kıbrıs’a gelmek üzere havalandı.
Bayraktar TB2 tipi İHA, planlandığı şekilde 5 saatlik sorunsuz bir uçuşun ardından KKTC’ye ulaştı.
Bayraktar TB2 tipi İHA, Kıbrıs saatiyle 09:00’daGeçitkale Havalimanı’na iniş yaptı.
İHA, bir süre sonra bölgede görev uçuşu için Geçitkale’de havalandı.
İHA, Doğu Akdeniz’de Türk gemilerinin sondaj çalışması yaptığı bölgelerdeki uçuşunun ardından yeniden Geçitkale Havalimanı’na döndü.
Bakanlar Kurulu, Cuma günkü toplantısında Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmeler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının talebi üzerine Geçitkale Havalimanının insansız hava araçları ile yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına izin verilmiştir.
Gerekirse bir filo uçak da gelebilir. Bu konu bizim ve TC nin güvenliğini ilgilendirir. Güç caydırıcılıktır. Karşındakini kendine getirir.