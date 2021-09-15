İki hasta yoğun bakımdan çıktı

Kuzey Kıbrıs'ta Covid-19 ile mücadele sürüyor.
Pandemi Hastanesi’nde Covid-19 teşhisi ile yoğun bakım servisinde tedavi gören 2 hasta normal servise alındı.
Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 10'a düştü.
Kaynak : Haber Kıbrıs
Covid-19 nedeni ile yoğun bakımda tedavi gören iki kişi yoğun bakımdan normal servise alındı...
Kuzey Kıbrıs'ta Covid-19 ile mücadele sürüyor.
Pandemi Hastanesi’nde Covid-19 teşhisi ile yoğun bakım servisinde tedavi gören 2 hasta normal servise alındı.
Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 10'a düştü.
Kaynak : Haber Kıbrıs