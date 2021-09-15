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İki hasta yoğun bakımdan çıktı

Covid-19 nedeni ile yoğun bakımda tedavi gören iki kişi yoğun bakımdan normal servise alındı...

15 Eylül 2021 Çarşamba 09:14
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İki hasta yoğun bakımdan çıktı

Kuzey Kıbrıs'ta Covid-19 ile mücadele sürüyor. 

Pandemi Hastanesi’nde Covid-19 teşhisi ile yoğun bakım servisinde tedavi gören 2 hasta normal servise alındı.

Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 10'a düştü.

Kaynak : Haber Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsYoğun BakımKKTC Koronavirüs
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