Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yine çocuğa cinsel saldırı!
Yine çocuğa cinsel saldırı!
“Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”
11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası

“İlkokullar 11 Haziran’a kadar uzaktan eğitime devam edecek”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları doğrultusunda, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda uzaktan eğitimin (online eğitim) 11 Haziran 2021 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. Yüz yüze eğitime şu anda geçilmeyeceğini belirtti.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:07
400 Okunma
“İlkokullar 11 Haziran’a kadar uzaktan eğitime devam edecek”

Bakan Amcaoğlu, bakanlığına bağlı basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı ortaokul ve liselerde daha önce açıklandığı gibi 3’ncü değerlendirme dönemi sınavları ile eğitim öğretim yılının tamamlanacağını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, bugün sabah bakanlık yetkilileri ile yaptığı toplantıda alınan diğer kararları ise şöyle sıraladı:

“Ancak; ortaokul ve liselerde bütünleme ve sorumluluk sınavları yüz yüze ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin sınavlarla ilgili aldığı kurallar çerçevesinde yapılacaktır.”

“Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarının olması, sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması, sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması, sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi, sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.”

“Ülkemizde eğitim faaliyeti gösteren dershane, etüt, özel dersler, kurs faaliyetleri ve yaz okulları ise faaliyetlerine 25 Mayıs Salı gününden itibaren, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın eğitim merkezlerinde aldığı pandemi kuralları çerçevesinde başlayabilecektir.”

“Bu merkezlerde görev alan öğretmenler ve çalışanlar, belirtilen merkezlerde 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.”

“Bakanlığın düzenleyeceği Bülent Ecevit Anadolu Lisesi – 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme ve Kolej Sınavları, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun belirlediği sınav kuralları çerçevesinde Akademik Takvim’de belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.”

“Akademik Takvim’e bağlı olarak, 2021 – 2022 Eğitim Öğretim yılı okul kayıt işlemleri ise, ilkokullarda 14 – 16 Haziran 2021; Ortaokul ve Liselerde 28 – 30 Haziran 2021 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.”
        
        
 

Son Güncelleme: 24.05.2021 12:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GİZLİ İTTİFAK MESELESİ ZANLILARININ, HÜKÜMSÜZ TUTUKLU KALMASINA EMİR VERİLDİ
GİZLİ İTTİFAK MESELESİ ZANLILARININ, HÜKÜMSÜZ TUTUKLU KALMASINA EMİR VERİLDİ
Saner: “Tasarıyı geri çekip ihale yasasına bir madde ekleyerek sıkıntıyı çözeceğiz”
Saner: “Tasarıyı geri çekip ihale yasasına bir madde ekleyerek sıkıntıyı çözeceğiz”
Yine çocuğa cinsel saldırı!
Yine çocuğa cinsel saldırı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim