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İncirli: "Ara Seçime Gitmek Zorunda Kalınabilir"

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Gündem Kıbrıs’ta Cüneyt Oruç’a Erken Seçim konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

19 Nisan 2021 Pazartesi 11:53
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İncirli: "Ara Seçime Gitmek Zorunda Kalınabilir"

Gündem Kıbrıs Özel Haber / Kardelen Göksu

Erken seçim yapılmazsa, ara seçime gidileceğini ve bu seçimin 10 milyon TL’nin üzerinde olduğunu söyleyen İncirli,
“Bakanlar Kurulu’nun toplanmaması, azınlık hükümetinde kronik bir hastalık oldu. Bugün de aynı durum söz konusu. Saat 10:00’dan beri Meclisteyiz ama Meclis Genel Kurulu, 12:00-12:30’dan önce açılmıyor. Bunun bir sebebi azınlık hükümetten dolayı diğer sebep ise dikkati çok dağınık bir hükümet olmasıdır. Bunun yanı sıra bugün eğer erken seçimle ilgili yasa tasarısı gündeme gelmezse, Haziran’da ara seçine gitmek zorunda kalınacak. Aylardır hükümeti uyarıyoruz, erken seçim olmak zorunda diye. Bunun sebebi de dağınıklık ve azınlık hükümeti olması.
Erken seçim gereken zamanında yapılmazsa, bir vekil seçmek için sandığa gidilecek bu durum doğru değildir. Erken seçimin bugün görüşülmesi gerekmektedir. Zaman dönecek ve eğer bu konu işlenmezse, ara seçim yapmak 10 milyon TL’nin üzerindedir ve çok maliyetlidir” dedi.

Son Güncelleme: 19.04.2021 12:44
Anahtar Kelimeler:
Kardelen GöksuErken SeçimSıla Usar İncirli
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