Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Selimiye ve Surlariçi civarındaki esnaf, sokak aydınlatmalarından şikayetçi. Sokakta bulunan aydınlatma lambalarının büyük çoğunluğunun yanmamasına rağmen elektrik faturalarına yansıtılan aydınlatma ücretlerini haksızlık olarak niteleyen esnaf, “Hem faturalarda aydınlatma ücreti adı altında para isteniyor hem de sokak lambaları yanmıyor” dedi.

"Aydınlatma direği var, aydınlatma yok"

Surlariçi’ni canlandırma projesi adı altında birçok canlandırma aktivitelerinin düzenlendiği, tarihi dokusuyla birleştirilen mekanlarıyla insanları Surlariçi’nin nostaljik sokaklarına çekmeyi amaçlayan çalışmaların yapıldığı son dönemlerde sokak aydınlatmalarının çoğunluğunun işlevini görmemesi esnafı çileden çıkardı.

“Işık yoksa oy da yok”

Esnaf, “Surlariçi’ni canlandırıyoruz diyorlar. Bir lamba yanmıyor sokaklarda. İnsanlar sokaklarda yürümeye korkuyor. Yıllardır yanmayan sokak lambalarının ücreti faturalara yansıyor ancak ışık yok. Işık yoksa oy da yok” dedi.

Esnaf, Surlariçi’ni canlandırma projesinin hayat bulduğu söylemlerine karşın, geceleri sokaklarda yanmayan aydınlatmalar nedeniyle vatandaşların ve turistlerin Surlariçi’ne girmeye korkar olduğunu da dile getirdi.

Aydınlatmaların kontrolünün yapılmadığını söyleyen esnaf, dükkanlarının bulunduğu sokaklarda çoğunluğunun yanmadığı aydınlatmaların ücretlerinin ise her ay faturalara yansıtıldığından yakındı.

Elektrik faturalarına sokak aydınlatma ücreti olarak yansıtılan ücreti bu hizmeti kullanmayan kişilerin ödemesinin haksızlık olduğunu söyleyen esnaf, “Biz yanmayan sokak aydınlatmasının parasını ödüyoruz” diyerek bu haksızlığa bir çare bulunmasını talep etti.

“Bir asfaltı 10 defa söküp yapıyorlar, bir elektrik altyapısını yapmıyorlar”

Defalarca konu ile ilgili şikayette bulunduklarını da dile getiren bölge esnafı, “Her defasında gelip bakılıyor. Altyapının eski ve bu sistemi kaldıramayacağı söyleniyor. O zaman altyapıyı yenilesinler, her seçim dönemi asfaltları söküp yeniden dökmesini biliyorlar. Bunu neden yapamıyorlar. Tabii onu yaparken vatandaş görüyor, bunu yaptıklarında herkes görmeyecek. İşleri güçleri şov yapmak” dedi.