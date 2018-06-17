Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94541
ALTIN
194.615
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2809
EURO
5.5009
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

"Işık yoksa oy da yok"

Surlariçi esnafı yanmayan sokak aydınlatmalarına isyan ederken, defalarca şikayette bulunmalarına rağmen sorunlarına çözüm üretilmemesini eleştirdi

17 Haziran 2018 Pazar 11:07
"Işık yoksa oy da yok"

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Selimiye ve Surlariçi civarındaki esnaf, sokak aydınlatmalarından şikayetçi. Sokakta bulunan aydınlatma lambalarının büyük çoğunluğunun yanmamasına rağmen elektrik faturalarına yansıtılan aydınlatma ücretlerini haksızlık olarak niteleyen esnaf, “Hem faturalarda aydınlatma ücreti adı altında para isteniyor hem de sokak lambaları yanmıyor” dedi. 

"Aydınlatma direği var, aydınlatma yok"

Surlariçi’ni canlandırma projesi adı altında birçok canlandırma aktivitelerinin düzenlendiği, tarihi dokusuyla birleştirilen mekanlarıyla insanları Surlariçi’nin nostaljik sokaklarına çekmeyi amaçlayan çalışmaların yapıldığı son dönemlerde sokak aydınlatmalarının çoğunluğunun işlevini görmemesi esnafı çileden çıkardı. 

“Işık yoksa oy da yok”

Esnaf, “Surlariçi’ni canlandırıyoruz diyorlar. Bir lamba yanmıyor sokaklarda. İnsanlar sokaklarda yürümeye korkuyor. Yıllardır yanmayan sokak lambalarının ücreti faturalara yansıyor ancak ışık yok. Işık yoksa oy da yok” dedi. 

banner39
“Vatandaş, turist gece Surlariçi’ne girmeye korkuyor”

Esnaf, Surlariçi’ni canlandırma projesinin hayat bulduğu söylemlerine karşın, geceleri sokaklarda yanmayan aydınlatmalar nedeniyle vatandaşların ve turistlerin Surlariçi’ne girmeye korkar olduğunu da dile getirdi. 

Aydınlatmaların kontrolünün yapılmadığını söyleyen esnaf, dükkanlarının bulunduğu sokaklarda çoğunluğunun yanmadığı aydınlatmaların ücretlerinin ise her ay faturalara yansıtıldığından yakındı. 

Elektrik faturalarına sokak aydınlatma ücreti olarak yansıtılan ücreti bu hizmeti kullanmayan kişilerin ödemesinin haksızlık olduğunu söyleyen esnaf, “Biz yanmayan sokak aydınlatmasının parasını ödüyoruz” diyerek bu haksızlığa bir çare bulunmasını talep etti.

“Bir asfaltı 10 defa söküp yapıyorlar, bir elektrik altyapısını yapmıyorlar”

Defalarca konu ile ilgili şikayette bulunduklarını da dile getiren bölge esnafı, “Her defasında gelip bakılıyor. Altyapının eski ve bu sistemi kaldıramayacağı söyleniyor. O zaman altyapıyı yenilesinler, her seçim dönemi asfaltları söküp yeniden dökmesini biliyorlar. Bunu neden yapamıyorlar. Tabii onu yaparken vatandaş görüyor, bunu yaptıklarında herkes görmeyecek. İşleri güçleri şov yapmak” dedi.  

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenci yurdunda bıçaklama
Öğrenci yurdunda bıçaklama
Bisikletli Rum, park halindeki araca çarparak yaralandı
Bisikletli Rum, park halindeki araca çarparak yaralandı
"Kıbrıs’ta Atıklar ve Geri Dönüşüm ile İlgili Farkındalık Araştırması" sonuçları açıklandı
"Kıbrıs’ta Atıklar ve Geri Dönüşüm ile İlgili Farkındalık Araştırması" sonuçları açıklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim