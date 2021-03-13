İşte "2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”

Gündem Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında geçtiğimiz hafta Ankara’da imzalanan “2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”na ulaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersan Saner’in imza koyduğu “Türkiye - KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü”nün tüm ayrıntıları aşağıdaki gibidir.

Anlaşma veya protokol daha çok, “KKTC’nin kovid-19 salgın sürecinde yaşadığı sıkıntılarının aşılmasını, alt yapısının tamamlanmasını, e-devlet projesinin gerçekleştirilmesini, sektörlerin sorunlarının aşılmasını ve müreffeh bir KKTC yolunda ilerlenmesini” hedefliyor.

Türkiye - KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; 2 milyar 250 milyon Türk Lirası cinsinden hibe yardımında bulunmayı taahhüt ediyor ancak ilgili protokolde KKTC’nin yerine getirmesi ile ilgili taleplerin “imkansız” olduğu da bazı çevrelerce öne sürülüyor.

Aynı çevreler, “KKTC kanadı bir çok taahhüdü yerine getiremeyeceği için, parayı da alamayacak” yorumunda bulunuyor.