Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

İşte Bakanlar Kurulu Kararları

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Başbakan Tatar Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

14 Mart 2020 Cumartesi 00:23
9852 Okunma
İşte Bakanlar Kurulu Kararları

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Başbakan Tatar Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

İŞTE ALINAN KARARLAR

1. Kamuda polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık maliye ve benzeri hizmetler haricinde görev yapan tüm kamu görevlileri 27/03/2020 tarihine kadar idari izinli sayılacaklardır.
 
2. Özel sektörde, eczane, benzin istasyonu, fırın, ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde tüm dükkan, işletme, casino, gece kulübü, bet ofisi Eğlence merkezi vb. yerler 27/03/2020 tarihine kadar kapalı olacaktır.
 
3. Bu iki tedbir çerçevesinde, çok sayıda vatandaşımızın evinde kalacağı ve sokağa çıkma ihtiyacı hissetmeyeceği aşikardır. Öte yandan hükümet olarak zaruri olmadıkça kimsenin sokağa çıkmaması yönünde çağrı yapıyoruz. Ayrıca önümüzdeki 48 saat  içerisinde gelişmelere bağlı olarak Bakanlar Kurulumuz Fasıl 156 tahtında kısmi veya tam sokağa çıkma yasağı alınmasını değerlendirecektir.
 
4. 14/03/2020 saat 02:00 itibarıyla 01/04/2020 tarihine kadar, kara, deniz ve hava sınır kapılarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sadece KKTC vatandaşları ve ülkemizde yasal izinli bulunan kişiler girebilecektir. Bunun dışında kalan kişilerin KKTC’ye girişleri 01/04/2020 tarihine kadar yasaklanmıştır.
 
5. Hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın, kara, deniz ve hava kapılarından ülkemize giren vatandaşlarımız ve yasal izinli kimseler 14 gün süre ile evlerinde izlem ve kontrol altında kalacaklardır. Buna uygun davranmayanlar hakkında 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası tahtında yasal işlem başlatılacaktır.
 
6. 14/03/2020 ile 01/04/2020 tarihleri arasında dernek, birlik ve lokallerde toplanılması ve toplu ibadet yapılmaması kararı üretilmiştir.
 
7. Mağusa Devlet Hastanesi’nin bir karantina hastanesi olarak kullanılmasına karar verilmiş ve hastanemizde yeterli personel, ekipman ve yatak kapasitesinin ve her türlü olanakların sağlanması konusundaki çalışmalar artırılmıştır.

Son Güncelleme: 14.03.2020 02:15
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsBakanlar Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ogrenci 2020-03-14 01:03:00

üniversiteler nolacak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
fair 2020-03-14 00:43:01

fakir fukara napacak sayın tatar?? cepte para yok sokağa da çıkamazsak ne yeyceyik be bay? açlıktan öldüreceksiniz bizi?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
fakiriz 2020-03-14 01:02:07

ne yeyceyik sayın tatar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hadjji yanni 2020-03-14 01:10:25

BU EV TUTULMUŞTUR . GÜNAHLAR BÖYLE CIKACAK

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Salın bizi agam 2020-03-14 01:38:36

Ülkeden çıkışlarda sorun olacak mı? Bütün öğrenciler olarak bunun cevabını merak ediyoruz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
çç 2020-03-14 01:27:24

4 ane oğlum var adada öğrenci çıkıyor demi

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
Tatar 2020-03-14 02:46:36 @çç

Kimse çıkamaz yasaklı

Beğenmedim! (0)
Avatar
Denuz 2020-03-14 01:45:46

Çıkışlar olmayacak mi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
sami karakartal gerçek ismim 2020-03-14 01:45:55

sayın bakanlarım ve sayın cumhurbaşkanı mustafa akıncı bizim çocuğum var biz günlük islerik bize kim bakacak bizim ihtiyaçlarımızı kim karşılaysak siz bu kararı alırken insanlara sordunuzmu aç mısınız degil mısınız bunlara cevap verirmisiniz benim kızım 1 yaşında ben günlük cuyum benim kızımın ihtiyaçlarını kim karşılaysak bu benim için değil günlük cü olup çocuğu olan insanlar içind e geçerlidir saygılar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Bülent Dizdarlı : "Hesabını zor verirsiniz"
Bülent Dizdarlı : "Hesabını zor verirsiniz"
Arıklı: Bakanlar Kurulu bu tedbirleri almaya cesaret edemedi
Arıklı: Bakanlar Kurulu bu tedbirleri almaya cesaret edemedi
Filiz Besim: "Sevdiklerimiz, kıymetlilerimiz, yaşlılarımız ölecek"
Filiz Besim: "Sevdiklerimiz, kıymetlilerimiz, yaşlılarımız ölecek"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim