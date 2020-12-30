İşte üst kurul kararları

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu dün gece acilen toplandı. Bazı konularda fikir birliklerine varıldı ancak herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgilere göre üretilen kararları bugün Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başbakan Ersan Saner’e iletecek ve karar birlikte üretilecek.

Kararların içerisinde en çok dikkat çeken konu eğitime ara verilmesi konusu.. Komite şubat tatilinin 4 Ocak’a çekilmesi ve Ocak ayı sonuna kadar okulların kapalı olması konusunda prensip kararı üretti.

Güney sınırı tamamen kapanacak

Üst kurulun prensip kararları arasında Güney Kıbrıs sınırının tamamen kapanması da var. Güney'de zaten okullar tatil edildi. Sadece hastalık durumuyla ilgili Güney'e geçmek zorunda olanların özel izin ile Güney'e geçmesi konusunda fikir birliği var.

22.00-05.00 arası sokağa çıkma yasağı

Üst kurul kararları arasında gece 22.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağının da uygulamaya girebileceği tartışıldı. Komite bu konuda fikir birliğine vardı.

Pilli-Saner görüşmesi

Üst Kurulun aldığı kararlar bugün Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından Başbakan Ersan Saner'e iletilecek. Kararlara son şeklin verilmesi sonrasında resmi açıklamanın yapılması bekleniyor