Kar-İş sorunlarına çözüm istiyor

Konu ile ilgili talebini Eğitim Bakanlığı ve izin kuruluna yaptığını belirten Kar-İş, taraflardan olumlu yanıt almadığını açıkladı.

KAR-İŞ, sorunlar çözülmeden öğrenci taşımacığı yapmayacağını duyurdu. Birlik Başkanı Fuat Topaloğlu düzenlediği basın toplantısı ile hem artış talebinin nedenlerini hem de yaşadıkları sorunları anlattı.

Topaloğlu, “ son aylarda özellikle ana giderimiz olan mazota gelen artışlar bizi her gün zarara sokmaktadır. Dövizin Türk Lirası karşısında değer kazanması sonucu tüm servis, yedek parça, yağ, lastik gibi birçok giderimiz iki katı fiyatına ulaşmıştır. Mevcut şartlar mevzu bahis iken bizlerde taşımacılık ücretlerine artış almak zorundayız. Bu bağlamda gerekli talebimizi ilgili bakanlığa ve izin kuruluna yaptık. Ancak maalesef her gün ötelenerek gerekli artış tarafımıza verilmemiştir. Bu şartlar altında ciddi anlamda zarar etmekteyiz ” dedi.

2017-2018 yılına ait bir kısım ödemelerin halen yapılmadığını da savunan Topaloğlu, “toplu taşımacılar bazı ödemeleri hak etmeden aldı” iddiaları bulunduğunu ve bunun doğru olmadığını belirtti.

Sözleşmeli öğrenci taşımacılığında ciddi belirsizlikler içinde olduklarını kaydeden Topaloğlu, Eğitim Bakanlığı ile dün gerçekleştirdikleri toplantıda hiçbir anlaşmaya varılamadığını, mevcut sorunlar çözülmeden sözleşmeli öğrenci taşımacılığı yapmayacaklarını kaydetti.