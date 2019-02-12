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Kara para zanlısı teminata bağlandı!

12 Şubat 2019 Salı 09:55
Kara para zanlısı teminata bağlandı!

Mağusa’da kara para akladığından şüphelenilen Azerbaycan uyruklu zanlı Elvin Husynov, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Gamze PİR BAYKUR

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Mağusa’da kara para akladığından şüphelenilen Azerbaycan uyruklu zanlı Elvin Huseynov hakkındaki soruşturmanın etki edebileceği kısmı tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Suç gelirlerinin aklanması yasasına aykırı harekette bulunma” suçlamasıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Huseynov, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Hesaplarında 3 milyonu aşkın para hareketi tespit edildi…

Meselenin tahkikat memuru Hüseyin Yıldıran, Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu tarafından alınan yazı ışığında tahkikat başlatıldığını söyledi. Yıldıran, başlatılan tahkikat kapsamında zanlı Elvin Huseynov’un kendi adına olan TC Ziraat Bankasındaki hesabında 17 Temmuz 2017 ile 22 Şubat 2018 tarihleri arasında 1 milyon 574 bin 771,75 TL tutarında para hareketi olduğu, Türkiye İş Bankasındaki hesabında ise 17 Temmuz 2017 ile 25 Aralık 2017 tarihleri arasında 1 milyon 510 bin 199 TL tutarında para hareketi olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Zanlı Huseynov’un 7 Şubat 2019 tarihinde para hareketleri ile ilgili olarak izahat vermesi için Mağusa Polis Müdürlüğü’ne çağrıldığını belirten Yıldıran, zanlının makul izahat veremediğini ve tutuklandığını anımsattı. Yıldıran, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını ifade ederek, KKTC’de çalışma izni ile bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

7 bin TL’ye serbest…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Elvin Huseynov’un kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 7 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaşının 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

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Kara Para
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Vatandaş 2019-02-12 11:35:26

Bu ziraat bankası ya diyer bankalarda acaba kimlerin ne dolapları döner ne paralar gelir gider acaba

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umit tekin 2019-02-12 15:41:23

Vatandas ,3 kurus parayi bir araya getirip evine ekmek almak icin ugrasirken,bunlar milyonlarla pis is yapiyorlar.Bunlara acimayacaksiniz.

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:) 2019-02-12 11:06:30

uyumazdim be abi

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VATANDAS 2019-02-12 14:07:56

MAGOSA DA NURHAK KAYA VAR ADAM PARANIN GOZUNE VURDU ONU NEDEN YAKALAYAMADINIZ ????

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erol veled 2019-02-12 15:43:18

Bu kirli islerin arkasinda kimlerin parmagi var acaba? Esas muhim olan bu....

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Sevim 2019-02-12 22:00:04

Tüp bebek işlemi yapan komisyoncuların, bet işleri yapanların hesaplarıda incelensin.

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