Karantina otelinde hizmet veren Dr. Didem Rıfkı'nın paylaşımı :

Karantina altındaki otellere hizmet vermek için görevlendirilen doktor ve hemşire arkadaşlara selamlar. Buraların ismini duymak bile ürkütürken biz ( Dr Umut Haklıgil, Dr Vehbi Altan, Dr Mustafa Balcıoğlu, Dr Şilem Özdenkçi, Dr Anıl Özgüç ve Dr Hamit Bakırcı ile ) görev başındayız.

Ayrıca bu süreçte doktorlar olarak herbirimizin hiç gocunmadan şikayet etmeden ve yardımlaşarak çalıştığını görmek gurur verici.

En başından beri insiyatif almaktan kaçınmadan durumun gereklikiklerini ivedilikle yapan Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Op Dr Mustafa Kalfaoğlu ve başhekim yardımcılarına teşekkürü borç bilirim.