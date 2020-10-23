Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 gün daha tutuklu
5 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
“Ya sen ölecen ya Sefa”
“Ya sen ölecen ya Sefa”
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Üzerinden uyuşturucu çıktı

Karpaz'da kaza, 3 kişi yaralandı

Adaçay - Yeniereköy Anayolu üzerinde, meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

23 Ekim 2020 Cuma 09:03
1025 Okunma
Karpaz'da kaza, 3 kişi yaralandı

Trafik kazalarının ardı arkası kesilmiyor.

Adaçay - Yeniereköy Anayolu üzerinde de dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı, araç sürücüsü ile 2 yolcu yaralanıl hastaneye kaldırdı.

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, kazanın dün saat 18.00 sıralarında meydana geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Kerim Çoban'ın  yönetimindeki HL 379 plakalı araç ile Erenköy istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attığını belirtti.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Kerim Çoban ile araçta yolcu olarak bulunan 43 yaşındaki Yeter Çoban ve  55 yaşındaki Hatice Acarca'nın Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirilirken, kalça ve kaburga kemiklerinde kırıklar olan Acarca yoğun bakıma kaldırıldı.

Son Güncelleme: 23.10.2020 09:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özgürgün de aday olacak mı?
Özgürgün de aday olacak mı?
Sosyal Sigortalar’da bir çalışanda ‘düşük pozitif’
Sosyal Sigortalar’da bir çalışanda ‘düşük pozitif’
Taçoy da adaylığını açıkladı
Taçoy da adaylığını açıkladı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim