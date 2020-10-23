Karpaz'da kaza, 3 kişi yaralandı

Trafik kazalarının ardı arkası kesilmiyor.

Adaçay - Yeniereköy Anayolu üzerinde de dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı, araç sürücüsü ile 2 yolcu yaralanıl hastaneye kaldırdı.

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, kazanın dün saat 18.00 sıralarında meydana geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Kerim Çoban'ın yönetimindeki HL 379 plakalı araç ile Erenköy istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attığını belirtti.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Kerim Çoban ile araçta yolcu olarak bulunan 43 yaşındaki Yeter Çoban ve 55 yaşındaki Hatice Acarca'nın Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirilirken, kalça ve kaburga kemiklerinde kırıklar olan Acarca yoğun bakıma kaldırıldı.