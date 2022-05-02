Kayıp şahıs aranıyor!

Polis açıklaması şu şekilde:

30.04.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Taşkınköy’de sakin John IDEMUDIA (E-27) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılıp halen daha geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.