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Kayıp şahıs aranıyor!

27 yaşındaki John IDEMUDIA aranıyor.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 09:22
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Kayıp şahıs aranıyor!

Polis açıklaması şu şekilde:

30.04.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Taşkınköy’de sakin John IDEMUDIA (E-27) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılıp halen daha geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup,  soruşturma devam etmektedir.

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