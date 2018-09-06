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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden eleştiri

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği bazı örgütlerin ekonomik krizle ilgili açıklamalarını ve Sendikal Platform tarafından “Toplumsal Var Oluş Mitingi” yapılacak olmasını eleştirdi.

06 Eylül 2018 Perşembe 15:24
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden eleştiri

Dernek Başkanı Yılmaz Bora tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yaptıkları açıklamalarda varlığımızın yegane dayanağı olan Anavatanımız Türkiye’ye karşı kullandıkları çirkin, yakışıksız ve üzücü ifadelerini kınarken; bugünkü güç koşullarda Kıbrıs Türk halkını yok oluşa sürükleyecek ‘Birleşik Kıbrıs’ı öne çıkararak Rum ve yabancı emellerine hizmet eden bu ve buna benzer söylem ve eylemleri sonlandırmalarını ve mevcut sorunların ilgililerle istişare edilerek hallinin mümkün olduğunu idrak etmelerini bekliyoruz” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs TMT Mücahitler DerneğiToplumsal Var Oluş MitingiSendikal Platform
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