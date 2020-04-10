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Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan İş Dünyasına Çağrı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası iş dünyasına çağrıda bulundu.

10 Nisan 2020 Cuma 09:35
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan İş Dünyasına Çağrı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası iş dünyasına çağrıda bulundu.

Yapılan çağrıda:

Covid-19 salgını tehlikesine karşı alınan önlemler yurttaşlarımızın evlerinde kalmalarını gerektirmektedir.

Yaşamsal bir öneme sahip olan bu uygulamanın ekonomik aktiviteleri büyük ölçüde durma noktasına getirdiği de hepimizin malumudur.

Bu durgunluk ortamında, açık veya kapalı bütün işletmelerimizin geçmiş taahhütlerine sadık kalmaları ise bu durgunluğun en az zarar ile atlatılabilmesi için bir zorunluluktur.

Hükümetin takasa sunulan ve ilgili hesaplarda karşılığı olmayan çeklerin yeniden takasa sunulması süresini 15 iş gününden 90 güne çıkarması, bazı kişilere bunu istismar etme ve ödeyebilecek durumda oldukları çeklerini bile ödememe ve bu ödemeyi en azından 90 gün daha erteletme olanağı sağlamıştır.

Unutmamak gerekir ki, hükümetin aldığı bu karar, iş yeri kapatma nedeniyle mali durumu müsait olmayan ticari kurumları ve onların direktörlerini korumayı amaçlamaktadır. Bu karar, mali durumu uygun olan işletmelerin günü gelen ödemelerini yapmamaları için bir araç olarak görülmemelidir. Bu ödemelerin yapılmasının, Covid-19 mücadelesi nedeniyle durgunluğa itilmiş olan ekonomimizin çarklarının yavaş da olsa dönmesini sağlayacağını unutmamamız gerekir.

Ticari ahlak ilkeleri, bu zor günlerde bizi ayakta tutacak en önemli erdemimizdir. Bu erdeme sahip olduğumuz oranda ayakta kalabilecek ve Covid-19 mücadelesinden başarı ile çıkabileceğiz.

Bu zor günlerin atlatılmasında gösterilen mücadeleye katkı koyan tüm meslektaşlarıma teşekkür eder, saygılar sunarım.
 

Turgay DENİZ
Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Ticaret OdasıIş DünyasıCovid-19Koronavirüs
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Seçkin 2020-04-10 09:45:54

Magusalı ortada yok,uyanmadı daha herhalde :

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