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“Kıbrıs Türk Toplumunda Yoksulluk ve Sosyal Yardımlar” raporu hakkında toplantı düzenlendi

Avrupa Komisyonu finansmanı ile Dünya Bankası işbirliğinde, Kıbrıs Türk toplumunda yoksulluğun ölçümlenmesi, izlenmesi ve hedeflenmesi amacıyla hazırlanan "Kıbrıs Türk Toplumunda Yoksulluk ve Sosyal Yardımlar" raporu hakkında çalışma ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

09 Nisan 2019 Salı 16:24
“Kıbrıs Türk Toplumunda Yoksulluk ve Sosyal Yardımlar” raporu hakkında toplantı düzenlendi
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Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bürokratları, AB Koordinasyon Merkezi temsilcileri ile Dünya Bankası yetkilileri ve ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Eziç Restoran’da düzenlenen toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, sosyal yardımların yoksullukla mücadele açısından öneminin büyük olduğuna işaret ederek, ekonomik imkanları yeterli olmayan ihtiyaçlı kesimlerin mağduriyetlerinin azaltılması açısından mevcut kaynakların etkin şekilde kullanılması için bakanlık olarak sosyal yardım sisteminin etkin hizmet sağlamasını hedeflediklerini söyledi.

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Çeler; Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası işbirliğinde hazırlanan "Kıbrıs Türk Toplumunda Yoksulluk ve Sosyal Yardımlar" raporunun bakanlık tarafından hayata geçirilecek sosyal yardım politikalarının belirlenmesinde yol gösterici olacağına vurgu yaptı ve rapora katkı koyan herkese teşekkür etti.
Rapora ilişkin iki bulgunun önemli olduğunun altını çizen Çeler, bunlardan birinin; göreli yoksulluk ölçümlerine tamamlayıcı olarak yoksul haneleri tespit etmek ve izleyebilmek amacıyla mutlak yoksulluk sınırının belirlenmesi olduğunu söyledi. Diğer önemli bulgunun ise, ülkedeki yoksulluk ölçümüne yönelik veri eksikliği olduğunu ifade eden Çeler, yoksulluk ile sosyal yardım konusunda etkin analiz yapılabilmesi için hane halkı bütçe anketinin daha sık yapılması gerektiği sonucunun ortaya çıktığını kaydetti.
Sosyal yardım politikalarının belirlenmesi konusunda bakanlığına önemli görevler düştüğünü ifade eden Çeler, bu konuda destekleyici bir anlayışla ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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“Kıbrıs
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