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Kıbrıslı Emenilerin anıları “BİRLİKTE” belgeselinde

07 Ekim 2018 Pazar 13:30
Kıbrıslı Emenilerin anıları “BİRLİKTE” belgeselinde

Kıbrıslı Ermenilerin anıları 9 ekimde gösterilecek “BİRLİKTE” isimli belgesel ile anlatılacak.

VAR/Severis Vakfı’nda yer alacak belgesel gösterimi saat 19.30’da başlayacak

aasi. Production yapımı bir sözlü tarih çalışması olan belgesel; Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar açısından ele alınan ve yorumlanan 1950’lerden itibaren etkili olan milliyetçiliğin yer aldığı dönemi, arada kalmış olan Kıbrıslı Ermenilerin gözünden aktaracak.

‘BİRLİKTE’, özellikle 20. yüzyılın başından itibaren Küçük Asya, Kilikya ve Anadolu’dan dünyanın dört bir tarafına dağılan Ermenilerin, Kıbrıs’a da yerleşmeleri, adamıza çeşitli zanaatlar getirmeleri, Türkçe’yi etkin şekilde kullanabilmelerinden dolayı Kıbrıslı Türklerin yaşadığı mahalleleri yaşam alanı olarak belirlemelerini anlatıyor” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Kıbrıslı Türklerle birlikte hem güzel komşuluklar kuran, hem iş yapan, hem de birlikte emek mücadelesi veren Kıbrıslı Ermeniler; Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında artan milliyetçiliğin sonucunda; dükkanların/sokakların yakılmasına, Lefkoşa’nın dikenli tellerle bölünmesine şahit oluyorlar ve en sonunda ise evlerini/mahallelerini kaybediyorlar.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Democracy Today isimli sivil toplum örgütü tarafından bu yıl yedincisi verilen Uluslararası Genç Kadınlar Barış Ödülü, Birlikte belgeselinin “barış ve insan hakları alanında çok özel katkıları” nedeniyle Kıbrıs’tan Mine Balman’a verilmişti.
.asi. Production, bu dostlukların ve işbirliklerin tarihsel önemine dikkat çekerek duyarlı insanlarımızı bir yandan gösterime davet ederken bir yandan da barış, çok kültürlü ve birleşik Kıbrıs için mücadeleye çağırmaktadır.
Yapım: .asi. Production
Proje: Mine Balman ve Besim Baysal
Yönetmen-Montaj: Mine Balman
Işık: Besim Baysal
Transkript: Besim Baysal
Seslendirme: Aslı Murat
Çeviri: Yeşer Özdenya Cambaz/Alexander- Michael Hadjilyra
Redaksiyon: Alexander- Michael Hadjilyra
Dil: Türkçe
Altyazı: İngilizce
Süre: 60

BRT/

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıslı EmeniBelgeselHaber
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