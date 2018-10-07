Kıbrıslı Türk olan Elmacıoğlu Wista'ya aday gösterildi ...

Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren kadınlardan oluşan ve dünya denizcilik sektörünün en saygın uluslararası örgütlerinden biri olan WISTA International (Women’s International ShippingandTradingAssociation) Uluslararası Yönetim Kurulu’na, Türkiye’den Av. Bilun Elmacıoğlu aday gösterildi.

Norveç’in Tromso şehrinde 24 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşecek Genel Kurul’da WISTA’nın Uluslararası Yönetim Kurulu üyeliğine, 6 ülkenin adayları arasından seçim yapılacak. Yunanistan, Hollanda, Arjantin, Fas, Nijerya ve Türkiye adayının oylanacağı Genel Kurulda, iki ülkenin adayı, 7 üyeden oluşan Uluslararası Yönetim Kurulu’na seçilecek.

1974 yılında kurulan ve dünya denizciliğinin saygın uluslararası örgütlerinden biri olan WISTA’da(Women’s International ShippingandTradingAssociation), denizcilik sektöründe faaliyet gösteren 40 ülke yer alıyor ve örgütün 3000’i aşkın üyesi bulunuyor.

WISTA üyeleri arasında, deniz ve gemi işletmecileri, tersaneciler, gemi kaptanları, deniz mühendisleri, deniz sigortacıları, brokerleri, avukatlarıile denizciliğin teknik ve idari tüm branşlarındankadınlar yer alıyor.

Yunanistan ve Hollanda güçlü rakipler

Türkiye’nin adayı olan Av.Bilun Elmacıoğluörgütün Uluslararası Yönetim Kurulu seçiminde, denizcilik alanında iddia sahibi olan ülke adaylarıyla rekabet edeceklerini söyledi. Elmacıoğlu, özellikle denizcilikte söz sahibi olan Yunanistanve Hollanda’nın güçlü rakipler olduğuna dikkat çekti.

Yönetim Kurulu’na seçilmesi durumunda örgütün büyümesi ve bölgesel anlamda daha da güçlenmesi için Akdeniz, Doğu Avrupa ve Orta Doğu’da girişimlerde bulunacağını aktaran Elmacıoğlu, denizcilik gibi zorlu bir sektörde faaliyet gösteren Türk kadınlarınınuluslararası platformda daha etkin olabilmesi için çalışmalar yürüteceğinide vurguladı. Elmacıoğlu, uluslararası denizcilik arenasındaki çabaların, Türk denizciliğinin sektörel temsili ve daha çok söz sahibi olması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Bilun ELMACIOĞLU kimdir?

Av.Bilun Elmacıoğlu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını Uluslararası Devletler ve Özel Hukuk alanında İskoçya’nın Aberdeen Üniversitesinde tamamladı. Yüksek Lisansını, K.K.T.C.’ye uygulanan ambargolar ve İran-Libya örnekleriyle karşılaştırılması konulu teziyle yüksek dereceyle tamamladıktan sonra, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak çalışmaya başladı. Elmacıoğlu, denizcilik sektöründe armatör firmalar ile petrol ve doğalgaz arama üretimi ve petrol sahası hizmetleri alanında faaliyet gösteren ve merkezi Amerika’da bulunan bir grup şirkette Türkiye Hukuk Direktörü olarak çalıştıktan sonra Elmacıoğlu Hukuk Bürosu’nu kurdu.

Elmacıoğlu’nun uzmanlık alanları, ağırlıklı olarak deniz ticaret hukuku, petrol-doğalgaz hukuku ve yenilenebilir enerji, şirketler ve ticaret hukuku, şirket birleşmeleri ve devralmalar, uluslararası hukuk, iş hukuku, tahkim ve arabuluculuk uygulamalarıdır.

Deniz ticaret hukuku alanında sektörde edindiği pratik ve tecrübesini yurtiçi ve yurtdışıdaaktarmakta olan Elmacıoğlu, Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde Deniz Hukuku dersleri verdi.Türkiye’de Arabuluculuk Siciline kayıtlı resmi arabulucu olan Elmacıoğlu, WISTA’nın yanı sıra Lefkoşa Türk Maarif Koleji Mezunlar Derneği, İstanbul Barosu Enerji Hukuku Komisyonu, Uluslararası Barolar Birliği ve Profesyonel İş Kadınları Derneği üyesidir; profesyonel düzeyde İngilizce bilmektedir.