Kıbrıs’ta bir ilk; Otelin İlk Misafirleri Odalarına Yerleşti

Kıbrıs’ta bir ilk olan ‘Habitat Restorasyonu’ projesi kapsamında hayata geçirilen, “Telsim Ekoloji Ormanı”nda, biyoçeşitliliği desteklemek amacıyla yerleştirilen böcek otelinde karınca, örümcek, kırkayak ve solucanların otele yerleştikleri görüldü. Ahşap palet, kuru ot, çalı, kamış, toprak, taş gibi doğal malzemelerden inşa edilmiş olan böcek otelinin böcekler, solucanlar, araknidler gibi birçok farklı hayvan tarafından kullanılmaya başlaması biyoçeşitliliğin arttığını gösteriyor.

İklim değişikliği nedeniyle son otuz yılda hem artan sıcaklıklar, hem de azalan yıllık yağışlar nedeniyle kuraklaşan adamızda, yangın sonrasında doğanın tekrar eski haline dönerek ormanlar oluşturması çok zorlaşmıştı. Telsim Ekoloji Ormanı, 1980’li yıllarda yangından dolayı yok olan selvi ormanı seçilerek konumlandırılmış olup, yanan ormanın kendini yenilemesine destek olması amacıyla, son derece önemli. Geçtiğimiz Temmuz ayında Telsim Ekoloji Ormanı’na böcek oteli yanında, arı oteli, sürüngenler için hibernakulum, kuş yuvaları, yarasalar için bir dinlenme kutusu yerleştirlmişti.

Böcek oteli sadece böceklerin değil örümcekler, akrepler, çok bacaklılar ve kabuklular gibi Kıbrıs’ta yaklaşık farklı 6000 tür hayvanı içeren birçok eklembacaklı için yaşam alanı sağlıyor. Böcek otelinin doğaya olan katkılarından bazıları ise faydalı ve zararlı böceklerin populasyonlarını dengelemek, biyoçeşitliliği artırarak ekolojik dengeyi sağlamak, bitkilerde tozlaşmayı artırmak, kuşlara, sürüngenlere, yarasalara ve diğer küçük memeli hayvanlara besin kaynağı oluşturmaktır. Baharın gelmesi ile birlikte otele gelen türlerin hem sayı hem de çeşitlilik olarak artacağını tahmin edebiliyoruz.