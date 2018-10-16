Karşıyaka’da önceden kiracısı olduğu bir daireden buzdolabı, bulaşık makinesi ve lavabo musluğu çaldığı tespit edilen M.I. (E-37) zanlı olarak tutuklandı.
Polis basın bültenine göre bu ay içinde, Mehmet Hüseyin İpek’in sorumluluğunda bulunan dairede meydana gelen hırsızlıkla ilgili soruşturma devam ediyo
Kiracısı olduğu daireyi soydu!
16 Ekim 2018 Salı 13:32
Karşıyaka’da önceden kiracısı olduğu bir daireden buzdolabı, bulaşık makinesi ve lavabo musluğu çaldığı tespit edilen M.I. (E-37) zanlı olarak tutuklandı.