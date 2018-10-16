Kiracısı olduğu daireyi soydu!

Karşıyaka’da önceden kiracısı olduğu bir daireden buzdolabı, bulaşık makinesi ve lavabo musluğu çaldığı tespit edilen M.I. (E-37) zanlı olarak tutuklandı.



Polis basın bültenine göre bu ay içinde, Mehmet Hüseyin İpek’in sorumluluğunda bulunan dairede meydana gelen hırsızlıkla ilgili soruşturma devam ediyo