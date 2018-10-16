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Kiracısı olduğu daireyi soydu!

16 Ekim 2018 Salı 13:32
Kiracısı olduğu daireyi soydu!

Karşıyaka’da önceden kiracısı olduğu bir daireden buzdolabı,  bulaşık makinesi ve lavabo musluğu çaldığı tespit edilen M.I. (E-37) zanlı olarak tutuklandı.

Polis basın bültenine göre bu ay içinde, Mehmet Hüseyin İpek’in sorumluluğunda bulunan dairede meydana gelen hırsızlıkla ilgili soruşturma devam ediyo

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Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkHaberKKTC
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