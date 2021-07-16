Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
16 paket sigara ile 8 bin TL çaldı
16 paket sigara ile 8...
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı

KKTC heyeti̇ TBMM’de 15 Temmuz etki̇nli̇kleri̇ne katıldı

banner102

Ankara’da temaslar yapan UBP Milletvekili Yasemi Öztürk Başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi üyeleri Türkiye’de hain darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında TBMM’de düzenlenen etkinliklere katıldılar.

16 Temmuz 2021 Cuma 08:38
15 Okunma
KKTC heyeti̇ TBMM’de 15 Temmuz etki̇nli̇kleri̇ne katıldı

TBMM Bahçesinde uçakların attığı bombanın düştüğü yerde inşa edilen 15 Temmuz Şehitler anıtında düzenlenen törene katılan Komite üyeleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un konuşmalarını dinlediler.
Komite üyeleri ardından TBMM Şeref Holünde “5.Yılında Fotoğraflarla 15 Temmuz” sergisi ve film gösterimi etkinliğinde yer aldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar arası İlişkiler Komitesi üyeleri birlikte etkinliği takip eden KKTC heyeti ile yakından ilgilenerek her iki ülkenin heyet üyeleri ile sohbetler gerçekleştirdi.

Daha sonra hep birlikte fotoğraf sergisi gezildi.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk ve Siyasi İşler Komitesinin Ankara’da yaptığı temaslarda UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da yer aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçaner : Hasta sayıları artıyor, Vaka sayıları artıyor
Uçaner : Hasta sayıları artıyor, Vaka sayıları artıyor
Rauf Denktaş: Türkiye Cumhuriyeti Başkanı’na saygısızlıktır haksızlıktır
Rauf Denktaş: Türkiye Cumhuriyeti Başkanı’na saygısızlıktır haksızlıktır
Dikkat! Bunaltıcı sıcaklar etkili olacak
Dikkat! Bunaltıcı sıcaklar etkili olacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim