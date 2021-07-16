KKTC heyeti̇ TBMM’de 15 Temmuz etki̇nli̇kleri̇ne katıldı

TBMM Bahçesinde uçakların attığı bombanın düştüğü yerde inşa edilen 15 Temmuz Şehitler anıtında düzenlenen törene katılan Komite üyeleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un konuşmalarını dinlediler.

Komite üyeleri ardından TBMM Şeref Holünde “5.Yılında Fotoğraflarla 15 Temmuz” sergisi ve film gösterimi etkinliğinde yer aldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar arası İlişkiler Komitesi üyeleri birlikte etkinliği takip eden KKTC heyeti ile yakından ilgilenerek her iki ülkenin heyet üyeleri ile sohbetler gerçekleştirdi.

Daha sonra hep birlikte fotoğraf sergisi gezildi.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk ve Siyasi İşler Komitesinin Ankara’da yaptığı temaslarda UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da yer aldı.